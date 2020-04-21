Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Платных автодорог в Казахстане станет больше в восемь раз в 2020 году – с 682 км до 5,7 тыс. км, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«По итогам 2020 года в рамках программы «Нұрлы жол» запланировано достижение индикаторов и показателей, указанных на слайде: 89% автодорог республиканского значения и 71% дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии; рост самоокупаемых платных автодорог с 682 км до 5,7 тыс. км; обеспечение автодорог объектами дорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту с 49% до 58%; объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом планируется увеличить на 19% и довести до 20,9 млн тонн, по итогам 2019 года перевезено 17,5 млн тонн», — сообщил Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Также он отметил, что рост контейнерного транзита планируется увеличить до 842 тыс. контейнеров в двадцатифутовых эквивалентах (ДФЭ). В 2019 году этот показатель составлял 664 тыс. ДФЭ.

«Количество транзитных авиапассажиров довести до 1,2 млн человек и общее количество перевезенных воздушным транспортом довести до 9,1 млн человек. Данные показатели будут пересмотрены в связи пандемией (коронавируса – КазТАГ)», — добавил глава МИИР.