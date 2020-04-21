Временные правила ценообразования на бензин и другие нефтетовары хотят утвердить в РК

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Временные правила ценообразования на бензин и другие товары, выработанные из нефти, хотят утвердить в Казахстане.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: утвердить прилагаемые правила (методику) ценообразования на товары, выработанные из нефти. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на поставки (отгрузки) товаров, выработанных из нефти, осуществленные в период с 15 марта 2020 года до 30 июня 2020 года включительно», — говорится в проекте постановления правительства.

В тексте правил говорится, что данные документ применяется в отношении сделок, совершаемых в соответствии с договорами по купле-продаже товаров, выработанных из нефти, подпадающих под контроль при трансфертном ценообразовании. Под данными товарами подразумеваются бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.

Министерство энергетики РК подготовило формулу, по которой определяется рыночная цена для договоров купли-продажи товаров, выработанных из нефти, включая поставки по фиксированной цене: P = Pист – D, где: P – рыночная цена на товары, выработанные из нефти; Pист – цена из ряда значений цен от минимального до максимального на соответствующий товар, выработанный из нефти, публикуемая в источнике информации цен за 15 календарных дней до и 15 календарных дней после даты подписания приложения (дополнения, дополнительного соглашения) к договору купли-продажи товара, выработанного из нефти; D – дифференциал, учитываемый в зависимости от условий поставки, определенных в договоре купли-продажи товаров, выработанных из нефти, и применяемый для приведения в сопоставимые экономические условия цены сделки на товары, выработанные из нефти, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

«В целях приведения в сопоставимые экономические условия цены сделки в дифференциал включаются обоснованные и подтвержденные документально, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании фактические расходы по доставке товаров, выработанных из нефти, от базиса поставки, определенного в договоре, где происходит реализация (переход права собственности) товаров, выработанных из нефти, до рынка назначения (пункта поставки)», — говорится в правилах.

Также оговариваются случаи реализации товаров, выработанных из нефти, по фиксированной цене на рынки, по которым отсутствует информация о ценах в источниках информации.

«Для определения рыночной цены допускается использование цен/котировок на европейском и (или) на ближнем географическом рынке, опубликованных в официальных источниках информации, с учетом цены из ряда значения цен, от минимального до максимального, на соответствующий товар, выработанный из нефти, за 15 календарных дней до и 15 календарных дней после даты подписания приложения (дополнения, дополнительного соглашения) к договору», — указываются действия при вышеназванных случаях.

Кроме того, в правилах дано определение рыночной цены – это «цена товара (работы, услуги), сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических условиях, определяемых в соответствии с принципом «вытянутой руки».

Напомним, страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае-июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн барр в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли – 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

13 апреля сообщалось, что Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая. Позднее в министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что на 390 тыс. барр в сутки сократит добычу нефти Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+.