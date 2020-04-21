Т680 млрд планируют потратить на строительство и ремонт автодорог Казахстана в 2020 году

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Т680 млрд планируется потратить на строительство и ремонт автодорог Казахстана в 2020 году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов.

«В автодорожной отрасли в текущем году планируется ремонтными работами охватить 9,5 тыс. км автодорог республиканского и местного значения (строительство и реконструкция – 4 тыс. км и ремонт – 1,5 тыс. км республиканской сети, ремонт местной сети – 4 тыс. км). Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет Т680 млрд, в том числе республиканская сеть – Т421 млрд и местная сеть – Т259 млрд», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Так, что касается республиканской сети, работы по строительству и реконструкции будут выполняться на 4 тыс. км автодорог (Караганда – Балхаш – Капшагай, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапшагай, Кокшетау – Петропавловск – Курган, Узынагаш – Отар, Мерке – Бурылбайтал, Костанай – Денисовка, Ушарал – Достык).

Капитальным и средним ремонтом будет охвачено 1,5 тыс. км, из которых будут завершены 1,1 тыс. км.

Отдельно министр остановился на платных автодорогах.

«До конца года планируется выполнить монтаж систем платности на 5,7 тыс. км, привести в соответствие с требованиями национального стандарта 158 объектов сервиса, построить 23 автозаправочных станции с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ) и отдельно установить 62 санитарно-гигиенических узлов», — сказал Атамкулов.

Итогом работ к концу 2020 года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на дорогах республиканского значения будет доведена до 89%, местного значения до 75% соответственно.