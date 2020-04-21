Причину изменения условий по снятию наличных юрлицами объяснили в Нацбанке РК

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Причину изменения условий по снятию наличных юрлицами объяснили в Национальном банке (НБ) РК, передает корреспондент агентства.

«Денежные средства на банковских счетах компаний – это их собственные активы. Предприниматели не ограничены в проведении необходимых операции безналичным способом. Нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем и снижению уровня коррупции», — прокомментировала заместитель председателя Нацбанка РК Дина Галиева во вторник.

По ее словам, вводимые меры обсуждались с ассоциацией финансистов Казахстана (АФК), а также одобрены советом по финансовой стабильности РК.

«Нововведение не распространяется физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов микропредпринимательства, а также юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства, юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами», — перечислила она.

Зампред Нацбанка также отметила, что нововведение не распространяется на банки второго уровня, АО «Казпочта» и небанковские обменные пункты.

«Что касается объема, то на 1 января текущего года, в стране зарегистрировано 308 тыс. действующих юридических лиц (из них 96,5 тыс. или 31% осуществляют деятельность в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли) и 1 млн. 69 тыс. действующих субъектов индивидуального предпринимательства», — резюмировала Галиева.

Ранее сообщалось, что условия по снятию наличных денег юрлицами изменил Нацбанк РК.