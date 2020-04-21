Условия по снятию наличных юрлицами изменил Нацбанк РК

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Условия по снятию наличных денег юридическими лицами изменил Национальный банк (НБ) РК, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк Казахстана сообщает о изменении условий по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. Правило об установлении предельных размеров сумм, допустимых для обналичивания, утвержденное решением правления НБРК сегодня, вступит в силу с 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении во вторник.

В Нацбанке отметили, что «превышение установленных лимитов допускается при предоставлении юридическими лицами соответствующего обоснования в банки второго уровня».

«В свою очередь БВУ согласовают заявку на увеличение суммы с комитетом государственных доходов министерства финансов РК в течение трех рабочих дней», — подчеркивается в сообщении.

По словам заместителя председателя Нацбанка РК Дины Галиевой, до 1 июня текущего года совместно с БВУ и КГД МФ будут отработаны все механизмы по передаче информации от предпринимателей и проведения процедуры согласования.

«Если в течение трех рабочих дней компания не получит ответ от КГД МФ, то транзакция по снятию наличности по данному запросу считается автоматически одобренной», — пояснила она.

Также зампред центробанка уточнила сроки действия нововведения.

«В соответствии с указом президента срок действия ограничения – до конца текущего года. В настоящее время Национальным банком проводится работа по подготовке пакета изменений в законодательство, согласно которым Нацбанку будут предоставлены полномочия по установлению ограничений на выдачу наличных денег юридическим лицам», — сказала Галиева.

Нацбанком устанавливаются следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юридических лиц:

— для малого бизнеса – Т20 млн в календарный месяц;

— для среднего бизнеса – Т120 млн в календарный месяц;

— для крупного бизнеса – Т150 млн в календарный месяц.

Правило не распространяется на:

— физических лиц;

— индивидуальных предпринимателей;

— субъектов микропредпринимательства;

— юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства;

— юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.