Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана на среду

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областях на среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем местами 15-18 метров в секунду. В Кокшетау 22 апреля ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15 метров в секунду. (…) 22 апреля по Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 21 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что 22 апреля в ЗКО местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Днем местами гроза, град; в Уральске днем 22 апреля ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

«Днем 22 апреля в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. (…) 22 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае днем 22 апреля ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.