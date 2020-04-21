Зачем Дарига Назарбаева обратилась в Конституционный совет? 21.04.2020 16:11 Лилия ИГЛИКОВА Политика 91 0 Казбек Бейсебаев о том, где находится центр принятия решений – в Акорде или Библиотеке, и не специально ли Ертысбаев подставил первого президента Похожие материалы: «Дарига Назарбаева: Врачи, журналисты сегодня трудятся на передовой и нуждаются в особой защите». «Казахстанские ученые уже работают над созданием уникального препарата от коронавируса». «Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 24 апреля» Ертысбаев о богатствах Назарбаева и Токаева «Что такое специальные военные сборы и зачем Токаев призывает на них военнообязанных». «Этот год будет самым тяжёлым в истории современного Казахстана». «Почему нельзя вскрывать и как хоронят жертв коронавируса» «Есть ли шанс у Дариги?». «Наставление Назарбаева: инновации на базе традиций». «Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале». «О чем сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев». «Необходимо увеличить выплаты населению» Назарбаева и Алиев выиграли дело в суде первой инстанции Лондона по имуществу неясного происхождения