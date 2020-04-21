Власти Казахстана заявили уже о «порядка Т300 млрд» возможных потерь авиаотрасли

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Власти Казахстана заявили уже о «порядка Т300 млрд» возможных потерь авиационной отрасли страны.

«В целом по прогнозам представителей отрасли гражданской авиации Республики Казахстан потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка Т300 млрд до конца года. Справочно: авиакомпании – Т235 млрд: «Эйр Астана» – Т148,4 млрд; SCAT – Т84,6 млрд; Qazaq Air – Т2 млрд (март-апрель текущего года); аэропорты – Т24,5 млрд; «Казаэронавигация» – Т28 млрд», — заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Ранее в МИИР заявили, что потери авиаиндустрии Казахстана от введения ЧП составили в Т287,5 млрд, однако при сопоставлении реальных показателей выяснилось, что указанная сумма вызывает сомнения. 20 апреля стало известно, что ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана.