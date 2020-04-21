Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 13 аэродромов планируется построить в Казахстане в ближайшие пять лет, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«В ближайшие пять лет предусматривается строительство 13 аэродромов (строительство планируется начать в 2022 году). Сегодня функционируют три аэродрома местных воздушных линий (Ушарал, Урджар, Зайсан)», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Также он остановился на текущей работе.

«В этом году мы планируем запустить новый международный аэропорт в Туркестане и новый пассажирский терминал в Шымкенте. Начнем реконструкцию ВПП аэропорта Урджара. В случае выделения финансирования начнем реконструкцию еще двух ВПП аэропортов в городах Усть-Каменогорск и Ушарал», — добавил Атамкулов.