Трамп объяснил падение цены на нефть WTI

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп уверен, что нынешнее падение цены на нефть WTI – скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением, сообщает ТАСС.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то $25-28 за баррель. (…) Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. (…) Это всего лишь финансовое давление. (…) Никто ранее не слышал об отрицательных (ценах на) нефть, но это на короткий период времени», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник.

Он напомнил, что Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК+ сократили добычу.

«Фабрики, бизнес закрыты. У нас очень много нефти. (…) Будет сокращена добыча на 20 млн (баррелей в сутки), 15 млн – между Россией и Саудовской Аравией, придется серьезно сокращать», — отметил глава вашингтонской администрации.

Ранее КазТАГ сообщал, что майские фьючерсы на WTI на ведущих мировых биржах торгуются по -(минус)$40/барр – производители нефти платят покупателям за то, чтобы они помогли освободить хранилища, в противном случае им грозит закрытие месторождений.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $25,63/барр.

Напомним, страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае-июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн барр в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли – 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

13 апреля сообщалось, что Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая. Позднее в министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что на 390 тыс. барр в сутки сократит добычу нефти Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+.