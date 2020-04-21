Трамп заявил о приостановлении иммиграции в США

Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении иммиграции в страну, сообщает Reuters.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что временно приостановит всю иммиграцию в Соединенные Штаты из-за вспышки коронавируса и для защиты американских рабочих мест», — говорится в сообщении.

Трамп заявил, что эта мера направлена на защиту трудящихся США, миллионы которых остались без работы из-за введенного карантина.

«В связи с нападением невидимого врага, а также ради защиты рабочих мест наших славных американских граждан, я подписал указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты», — написал Трамп в своем твиттере.

Как сообщается, Трамп воспользовался кризисом системы здравоохранения и экономическим кризисом, вызванными пандемией коронавируса, чтобы достичь своих долгосрочных политических целей по сокращению иммиграции.

«Это решение вызвало осуждение со стороны некоторых демократов, которые обвинили президента в том, что он пытается отвлечь внимание от запоздалых и неправильных действий по борьбе с распространением коронавируса», — отмечается в публикации.

Как сообщается, Белый дом отказался предоставить дополнительную информацию о причинах этого решения, сроках его принятия или его правовой основе.