Т2 млрд планируют направить на компенсации за комуслуги в Алматы

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Т2 млрд планируют направить на компенсации за коммунальные услуги в 15000 тенге в Алматы.

«Предварительно мы посчитали, что, если у нас будет 60 тыс. получателей по Т15 тыс. в течение двух месяцев, сумма составит Т2 млрд. Такую сумму мы запросили из бюджета, ждем подтверждения», — сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев на брифинге в пятницу.

При этом он добавил, что если предварительный список увеличиться до 100 тыс. получателей и больше, то недостающая сумма будет запрошена дополнительно.

«Если вы попадаете в категории получателей данной льготы, не переживайте, вы ее получите: за апрель погашение пойдет в мае, за май – в июне», — добавил Масабаев.