Банки РК должны сдавать финотчетность ежеквартально — Нацбанк

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Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк разработал проект постановления правления, в котором устанавливает требование представления банками ежеквартальной финансовой отчетности в центробанк, заявил Национальный банк.

«Проектом предусмотрены следующие изменения и дополнения: отменены требования по представлению банками в Национальный банк годовой финотчетности на бумажном носителе, предусмотрена дополнительная норма, устанавливающая требование о необходимости представления банками ежеквартальной финотчетности в Национальный банк», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно информации, изменены также сроки представления финотчетности кредитными товариществами и ломбардами.

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