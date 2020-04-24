В Алматы родители детей-инвалидов получат компенсацию за комуслуги в 15 000 тенге

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Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Алматы родители детей-инвалидов получат компенсацию за коммунальные услуги в 15 000 тенге, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев.

«Есть один момент, чтобы многие понимали. Есть семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Если ребенок является несовершеннолетним, но лицевой счет оформлен на одного из родителей, мы имеем право помочь владельцам таких лицевых счетов. Они получат возмещение», — сказал Масабаев на брифинге в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Алматы расширяется количество получателей льгот по комуслугам.

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