Члены семей, имеющих право на компенсацию за комуслуги, возмещение получат – акимат Алматы

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Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Члены семей, имеющих право на компенсацию 15000 тенге за коммунальные услуги, возмещение получат, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

«Также есть семьи лиц, которые погибли при исполнении государственных и общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке к полету и охране воздушного пространства, при спасении человеческих жизней и при охране правопорядка. Все они имеют право получить компенсацию комуслуг», — сказал Масабаев на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос.

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