Нур-Султан. 25 апреля. КазТАГ – Местами по Казахстану пройдут дожди с грозами в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республики пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе и западе осадки (дождь, снег), шквал, туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, южный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +13+15.

В Жамбылской области дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Туркестанской области дождь с грозой, шквал. Днем +19+24, ночью +13+18.

В Костанайской области ночью дождь, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя –усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Акмолинской области ночью дождь с грозой, туман, ветер 15-18 метров в секунду. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области дождь ночью, ветер усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Павлодарской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +4+9.

В Карагандинской области небольшой дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, туман. Днем +10+55 (на юге +19), ночью +5+10 (на юге +8+13).

В Актюбинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области ночью дождь, туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Мангистауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Кызылординской области ночью небольшой дождь с грозой. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +8+13.

«В ближайшие трое суток на большинстве рек равнинной территории (Акмолинская, ЗКО, Костанайская обл.) республики будет отмечаться спад водности, на отдельных реках будут продолжаться подъемы уровней воды (Торгай, Есиль и др.). На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается увеличение водности», — предупредили синоптики.