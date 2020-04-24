Получающим больше 40441 тенге пенсионерам отказали в компенсации 15000 тенге за комуслуги

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Получающие больше Т40 441 пенсионеры не могут рассчитывать на Т15 тыс. для оплаты коммунальных услуг, сообщила руководитель Управления мониторинга социальных выплат Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Алматы Динара Байсинова

«На сегодняшний день размер минимальной пенсии составляет Т40 441. Получается, лица, которые получают больше Т40 441, не попадают под категорию получателей минимальной пенсии (которым положены Т15 тыс. компенсации за оплату коммунальных услуг – КазТАГ)», — сказала Байсинова на брифинге в пятницу.