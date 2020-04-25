Лесной пожар в ВКО еще ликвидируют

Нур-Султан. 25 апреля. КазТАГ — Лесной пожар в Восточно-Казахстанской области еще ликвидируют, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Наибольшая эффективность приходится в вечерние и утренние часы, когда температура воздуха спадает, и скорость развития огня уменьшается. Площадь пожара составляет ориентировочно 2500 га. Действующей кромки нет. Производится тушение отдельных очагов внутри сгоревшего лесостепного массива. Также проведен утренний облет территории», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным ведомства, в ликвидации пожара задействовано более 400 сотрудников и свыше 100 единиц техники ДЧС области, ГЛПР «Семей орманы», «Ертис Орманы», Национальной гвардии. Вертолетами Ми-26Т АО «Казавиаспаса» КЧС МВД и Ми-8 Казавиалесохраны с водосливными устройствами производятся сбросы воды на очаги горения.