Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 426 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 апреля в 16.55 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 426 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11,2. Магнитуда MPV 4,9», — говорится в сообщении в субботу.

Согласно приложенной карте, эпицентр землетрясения располагался на территории Кыргызстана на глубине 15 км.

Отмечается, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.