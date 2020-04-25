В США начата проверка после снижения цен на нефть марки WTI до «минусовых» значений

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — В США начата проверка после снижения цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) до «минусовых» значений, сообщает Reuters.

«Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала анализ нефтяного кризиса в понедельник, когда фьючерсы на нефть упали примерно на $40 за баррель за 30 минут, чтобы убедиться, что ситуация на рынке не была вызана нарушением существующих правил», — говорится в сообщении.

По словам члена CFTC Дэна Берковитца, комиссия выясняет причину резкого падения цены.

«Нам нужно понять, почему в то время произошло такое изменение цены. В таких ситуациях, как эта, мы изучаем всевозможные объяснения, но в данном случае мы будем рассматривать их более внимательно в связи с экстремальным изменением цены», — сказал он.

По мнению главы CFTC ХитаТарберта, волатильность, по-видимому, связана со снижением спроса на нефть, вызванного коронавирусом и острым дефицитом емкостей для хранения добытой нефти. Тем не менее, колебания цены вызвали опасения относительно возможного нарушения правил или биржевой торговли, или системных сбоев.

Как сообщается, помимо проверки на наличие нарушений правил биржевой торговли, CFTC изучит, могут ли нефтяные контракты быть инструментом, обеспечивающим справедливые и точные цены, и какие еще факторы, могли усугубить волатильность.

Напомним, в ночь на 21 апреля КазТАГ сообщал, что майские фьючерсы на WTI на ведущих мировых биржах торгуются по -(минус)$40/барр – отмечалось, что производители нефти платят покупателям за то, чтобы они помогли освободить хранилища, в противном случае им грозит закрытие месторождений. На фоне обвала стоимости американской нефти цена российской нефти марки Urals тоже ушла в «минус».

Отметим, что еще 18 февраля МИА КазТАГ сообщало, что спотовые цены на нефть в феврале упали настолько сильно, что они стали дешевле контрактов на закупки с поставкой через шесть месяцев, явление, известное как «контанго», которое обычно указывает на сильно переполненный рынок.