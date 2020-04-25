В США начата проверка после снижения цен на нефть марки WTI до «минусовых» значений

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Алматы. 25 апреля. КазТАГ — В США начата проверка после снижения цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) до «минусовых» значений, сообщает Reuters.

«Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала анализ нефтяного кризиса в понедельник, когда фьючерсы на нефть упали примерно на $40 за баррель за 30 минут, чтобы убедиться, что ситуация на рынке не была вызана нарушением существующих правил», — говорится в сообщении.

По словам члена CFTC Дэна Берковитца, комиссия выясняет причину резкого падения цены.

«Нам нужно понять, почему в то время произошло такое изменение цены. В таких ситуациях, как эта, мы изучаем всевозможные объяснения, но в данном случае мы будем рассматривать их более внимательно в связи с экстремальным изменением цены», — сказал он.

По мнению главы CFTC ХитаТарберта, волатильность, по-видимому, связана со снижением спроса на нефть, вызванного коронавирусом и острым дефицитом емкостей для хранения добытой нефти.  Тем не менее, колебания цены вызвали опасения относительно возможного нарушения правил или биржевой торговли, или системных сбоев.

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Как сообщается, помимо проверки на наличие нарушений правил биржевой торговли, CFTC изучит, могут ли нефтяные контракты быть инструментом, обеспечивающим справедливые и точные цены, и какие еще факторы, могли усугубить волатильность.

Напомним, в ночь на 21 апреля КазТАГ сообщал, что майские фьючерсы на WTI на ведущих мировых биржах торгуются по -(минус)$40/барр – отмечалось, что производители нефти платят покупателям за то, чтобы они помогли освободить хранилища, в противном случае им грозит закрытие месторождений. На фоне обвала стоимости американской нефти цена российской нефти марки Urals тоже ушла в «минус».

Отметим, что еще 18 февраля МИА КазТАГ сообщало, что спотовые цены на нефть в феврале упали настолько сильно, что они стали дешевле контрактов на закупки с поставкой через шесть месяцев, явление, известное как «контанго», которое обычно указывает на сильно переполненный рынок.

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