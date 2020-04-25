Уральск. 25 апреля. КазТАГ — Продовольственные рынки Уральска останутся закрытыми еще несколько дней, передает «Мой город».

«В постановление главного санврача ЗКО были внесены изменения, в связи с чем продовольственные рынки на территории области приостановили свою работу с 18 до 28 апреля. Работать могут только оптовые продовольственные рынки», — сообщил в субботу заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев.

По данным портала, общественный транспорт в Уральске перестал ходить с 16 апреля и до 25 апреля, однако после внесенных изменений время приостановки пассажирских автобусов продлили до 28 апреля. Аналогичная ситуация с банками второго уровня, которые занимаются выплатой пенсий, пособий и других платежей.