В ВКО потушили крупный лесной пожар

Нур-Султан. 25 апреля. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области потушили крупный лесной пожар сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Пожар локализован 24 апреля в 19:00 часов. Площадь горения составила 3948 га. Привлеченные к тушению силы и средства ДЧС ВКО и Акмолинской области возвращаются в постоянные места дислокации», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля в Бескарагайском районе на территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» произошло загорание леса на предварительной площади 300 га. Тушение пожара осложняется погодными условиями, температурой воздуха и усилением ветра с порывами до 18 м/с. Ранее сообщалось, акмолинские пожарные-спасатели отправились на тушение лесного пожара в ВКО.

Напомним, что лесной пожар начался Бескарагайском районе в Восточно-Казахстанской области 23 апреля. К тушению пожара было привлечено более 400 сотрудников и свыше 100 единиц техники, а также самый большой вертолет в мире МИ-26Т с водосливным устройством. Площадь пожара составляет ориентировочно 2500 га.