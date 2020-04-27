Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 7,5 тыс. предприятий планируют охватить аудитом власти Алматы, сообщил заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Проведен аудит, то есть охвачены 394 предприятия. Из них 306 получили одобрение в сфере строительства и промышленности и проектирования. Мы ожидаем массового поступления (заявок – КазТАГ). В рамках первого этапа у нас были объекты в сфере строительства и производства. (…) С завтрашнего дня мы ожидаем массового заявления в секторе услуг. Нами планируется охватить в ближайшие недели 7,5 тыс. предприятий. Потому что это в основном малый и средний бизнес, даже есть микро-бизнес. Мы мобилизовали свои ресурсы. Мы надеемся, что мы будем успевать охватить всех аудитом», — сообщил Туякбаев в понедельник.