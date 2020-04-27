Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Блокпосты в Алматы не снимут до конца карантина, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«Мы еще раз подчеркиваем, что блокпосты еще не снимаются. До конца карантина мы их будем сохранять. Это самое главное условие карантина. Поэтому просьба предпринимателям не надеяться на работников, которые проживают в области. Пока нужно к работе привлекать горожан», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас акимат запускает новую программу по ускоренной переподготовке кадров.

«У нас три направления: торговля и сервис, строительство и промышленность. Для этих секторов массово совместно с частными компаниями будем осуществлять переподготовку кадров. Если есть какие-то проблемы, нехватка кадров, обратитесь, мы будем изучать, под вас готовить кадры. У нас в городе безработица немалая», — добавил Туякбаев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии».