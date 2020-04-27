Алматы. 27 апреля. КАзТАГ – Владимир Радионов. 90 тыс. алматинцев выйдут на работу в ближайшие дни, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«В рамках второго этапа возобновления экономической деятельности в Алматы на работу выйдут, по нашим расчетам, порядка 90 тыс. человек», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

Так, по его словам, в полном объеме заработают предприятия транспорта, складирования и информационно-коммуникационных технологий. До 50% от штатного состава разрешается деятельность банков, микрофинансовых организации, страховых компаний, ломбардов (без приема клиентов), консалтинговых, юридических, аудиторских контор.

«Предусматривается расширение в сфере торговли – разрешается деятельность предприятий, осуществляющих на дому непродовольственные товары, а также магазинов и сервисных центров по продаже сельхозтехники и запасных частей», — добавил Туякбаев.

Вместе с этим поэтапно будут запускаться СТО, шиномонтаж, предприятия по ремонту бытовой и оргтехники, рекламные агентства, а также авторынки и автосалоны (по части обслуживания клиентов, без продажи автомобилей).