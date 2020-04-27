Авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая

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Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы. Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

При этом, добавил он, «важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб».

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