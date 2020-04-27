Правительство выплатит 42500 тенге и за второй месяц – Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — Правительство выплатит социальную выплату в размере 42 500 тенге и за второй месяц, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц. Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также он сообщил, что нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы.