Правительство выплатит 42500 тенге и за второй месяц – Токаев

Новости 178 0

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — Правительство выплатит социальную выплату в размере 42 500 тенге и за второй месяц, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц. Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также он сообщил, что нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы.

Похожие материалы:

  1. Ответственность за ложные данные по 42500 тенге полностью на заявителе – минтруда
  2. Не имевшим доходов до ЧП казахстанцам отказали в пособии в размере 42500 тенге
  3. Токаев о выплате 42500 тенге: Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях
  4. Почему могут отказать в назначении 42500 тенге
  5. За наемных работников заявление на 42500 тенге должен подать работодатель – минтруда РК

Новости партнеров

Загрузка...