В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины – Токаев

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Буддийский монастырь Аблай-хит Буддийский монастырь Аблай-хит
2016

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит масштабную государственную поддержку», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Президент отметил, что «правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения».

«Надеюсь, парламент примет Кодекс до конца сессии», — подчеркнул Токаев.

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