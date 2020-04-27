Медработникам, не получившим доплату, следует обращаться к главврачам

Новости 94 0

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Медработникам, не получившим доплату за работу с больными кронавирусом, следует обращаться за разъяснениями к главврачам своих клиник, считает председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Если вы считаете, что надбавка вам положена, но вы ее не получили, нужно обратиться к своему же руководству. Я уверен, на местах правильно должны объяснять, почему тот или иной сотрудник получает или не получает надбавку», — сказал Султангазиев в ходе онлайн-конференции в понедельник.

При этом он еще раз подчеркнул, что доплаты предусмотрены непосредственно тем, кто занимается диагностикой, лечением и профилактикой COVID-19.

«С учетом того, что медработников огромное количество, понятно, что риск имеют многие, которые не вошли в категории риска, но приоритет – это мотивировать, стимулировать тех, кто работает на передовой и взаимодействует с инфицированными пациентами», — добавил Султангазиев.

Что касается медработников, которым положена страховая выплата за заражение COVID-19 на рабочем месте в размере Т2 млн, глава комитета сказал, что работа по определению, имеет ли тот или иной работник, который был инфицирован, право получить эту страховку, находится на завершающем этапе.

Нефть «бумажная» и реальная Нефть «бумажная» и реальная
1703

Султангазиев напомнил, что за март получили надбавки 16453 медработника, сумма выплат составила Т3,2 млрд.

Отметим, что 14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие до сих пор не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.

Похожие материалы:

  1. Лечение коронавируса плазмой крови включено в клинический протокол РК
  2. Расписан алгоритм выплаты заболевшим COVID-19 медработникам суммы в Т2 млн
  3. В ФСМС рассказали о проблемах при начислении доплат медработникам в РК
  4. Т5,2 млрд за март составляет сумма надбавок медработникам группы риска
  5. Чиновники отказались признать невыплату надбавок медработникам в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...