Медработникам, не получившим доплату, следует обращаться к главврачам

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Медработникам, не получившим доплату за работу с больными кронавирусом, следует обращаться за разъяснениями к главврачам своих клиник, считает председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Если вы считаете, что надбавка вам положена, но вы ее не получили, нужно обратиться к своему же руководству. Я уверен, на местах правильно должны объяснять, почему тот или иной сотрудник получает или не получает надбавку», — сказал Султангазиев в ходе онлайн-конференции в понедельник.

При этом он еще раз подчеркнул, что доплаты предусмотрены непосредственно тем, кто занимается диагностикой, лечением и профилактикой COVID-19.

«С учетом того, что медработников огромное количество, понятно, что риск имеют многие, которые не вошли в категории риска, но приоритет – это мотивировать, стимулировать тех, кто работает на передовой и взаимодействует с инфицированными пациентами», — добавил Султангазиев.

Что касается медработников, которым положена страховая выплата за заражение COVID-19 на рабочем месте в размере Т2 млн, глава комитета сказал, что работа по определению, имеет ли тот или иной работник, который был инфицирован, право получить эту страховку, находится на завершающем этапе.

Султангазиев напомнил, что за март получили надбавки 16453 медработника, сумма выплат составила Т3,2 млрд.

Отметим, что 14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие до сих пор не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.