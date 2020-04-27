Обесцениванием курса тенге объяснил рост объема депозитов выше Т20 трлн эксперт

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Обесцениванием курса тенге объяснил рост объема депозитов выше Т20 трлн управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«В марте объем депозитов в депозитных организациях Казахстана впервые в истории превысил значение в Т20 трлн. При этом к предыдущему месяцу объем депозитов в тенговом эквиваленте вырос сразу на 9%, что является максимальным месячным приростом показателя c августа 2015 года, когда рост составил 11,8%. Основная причина данного прироста объема депозитов аналогична с августом 2015 года – это обесценение курса тенге. В частности, снижение курса тенге приводит как к увеличению (переоценке) имеющихся вкладов в иностранной валюте в пересчете на нацвалюту, так и перетоку средств из тенговых вкладов в долларовые депозиты, что в пересчете на тенге также демонстрирует прирост», — сообщил Тулеуов на своей странице в Facebook.

В целом, по оценкам эксперта, в марте на 9% прироста объема всех депозитов 4,2 процентных пункта (п.п.) пришлись на эффект обесценения тенге или переоценку имеющихся долларовых депозитов.

«При этом, 4,8 п.п. – это непосредственный вклад чистого прироста долларовых депозитов, суммарный объем которых с февраля по март увеличился с $20,5 млрд до $23 млрд. Среди них больший прирост и вклад пришелся на инвалютные переводимые депозиты юрлиц и инвалютные другие (непереводимые) депозиты физлиц», — отметил аналитик.

Вместе с тем, подчеркнул он, суммарный вклад всех тенговых депозитов в приросте общего объема депозитов был околонулевым.

«Однако в разрезе видов тенговых депозитов наблюдается падение всех вкладов физлиц на 5,1% и прирост вкладов юрлиц на 5,2%. В свою очередь, среди тенговых депозитов юрлиц произошел переток средств из срочных (другие) в текущие (переводимые) вклады», — заключил Тулеуов.