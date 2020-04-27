Рейтинг КТЖ подтвержден на уровне «BBB-» с прогнозом «стабильный» – Fitch

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) на уровне «BBB-» с прогнозом «стабильный», сообщило агентство.

Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств КТЖ также подтвержден на уровне «BBB-».

Согласно информации, в 2019 году рост операционных расходов КТЖ (5,8%) был ниже роста операционных доходов (8,2% без учета грантов). Инвестиционная программа была сокращена до Т175 млрд в 2019 году со среднего показателя в Т239 млрд в 2015-2019 годах.

Финансовый профиль КТЖ, по оценке Fitch, ограничен значительным долгом, подверженностью товарным рынкам и валютным рискам, а также геополитической обстановкой в Китае и России. КТЖ умеренно конкурирует в пассажирских перевозках, а его финансовый профиль поддерживается монопольным положением, значительными операциями в грузовых перевозках и долгой историей господдержки.

«Постепенное улучшение чистого долга КТЖ/EBITDA, рассчитанного Fitch, продолжилось в 2019 году с предварительной оценкой 4,4х (в 2018-м – 5,1х). Наш рейтинговый прогноз предусматривает ухудшение чистой задолженности/EBITDA в 2020 году до 9x, а затем улучшение до 4,8x в конце 2024 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Подтверждение рейтинга отражает ожидание агентством поддержки компании правительством и включает оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне «b+».

КТЖ, по мнению аналитиков агентства, получает выгоду от устойчивой господдержки в виде субсидий – Т31,4 млрд или 2,5% от выручки в 2019 году. Кроме того, государство вливает капитал в капитал КТЖ на Т282 млрд в 2015-2019 годах (8,5% от общих активов в 2019 году) – для финансирования инфраструктурных проектов.

Долг КТЖ частично финансируется квазигосударственными компаниями АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НУХ «Байтерек» по субсидированным ставкам. В 2019 году внутренние облигации КТЖ на Т40 млрд были, по данным Fitch, профинансированы «Самрук-Казына».

Дефолт КТЖ может нанести ущерб репутации Казахстана. Около 51% непогашенного долга КТЖ на конец 2019 года было деноминировано в валюте (по сравнению с 75% в 2018 году), а 82% было выпущено (внутренние и внешние облигации). Общий долг КТЖ на конец 2019 года составил Т1,5 трлн (в 2018 году – Т1,4 трлн). Ликвидность КТЖ улучшилась на конец 2019 года до Т152 млрд.

Рейтинг КТЖ может повысится при повышении суверенного рейтинга Казахстана, при снижении чистого долга к EBITDA ниже 2х на устойчивой основе и может понизится при понижение суверенного рейтинга Казахстана, ослаблении связи с государством, и в результате ухудшения финансового профиля 2 «чистый долг/EBITDA» до устойчивого превышения 9x.