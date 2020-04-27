Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.

«Руководителям авиакомпаний обеспечить:

1. допуск к работе сотрудников при наличии справки о прохождении теста на COVD-19 (срок действия справки 14 календарных дней с даты выдачи) и средств индивидуальной защиты;

2. проведение предсменного (предполетного) медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

3. перед возобновлением регулярных авиасообщений провести ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замена фильтров на воздушных судах

4. регистрацию и посадку пассажиров только при наличии справки о прохождении теста на COVD-19 (срок действия справки – 7 календарных дней с даты выдачи);

5. соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (один метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна

6. рассадку пассажиров на борту воздушного судна с соблюдением безопасного расстояния (через одно пассажирское кресло в ряду);

7. наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на борту воздушного судна;

8. во время полета в салоне воздушного судна ограничить движение пассажиров, а также скопления их у туалета;

9. проведение во время полета анкетирование пассажиров и экипажа, в том числе проверку полноты заполнения. В случаях, неполного или недостоверного заполнения, проводить дополнительное анкетирование;

10. незамедлительную передачу заполненных анкет, манифеста и генеральную декларацию ВС специалисту санитарно-карантинного пункта в аэропорту прилета», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгамулова в понедельник.

Также уточняется, что в помещениях аэропорта (залы ожидания, комната матери и ребенка, санузлы) должны быть санитайзеры, а в медпунктах — необходимые лекарства, медицинские изделия и оборудование, средства индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки), дезинфицирующие средства (антисептики).

«Руководителям объектов бортового питания обеспечить:

1. допуск к работе сотрудников при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 (срок действия справки 14 календарных дней с даты выдачи) и средств индивидуальной защиты;

2. до начала работы осмотр сотрудников на наличие симптомов заболевания с измерением температуры тела;

3. наличие на объекте средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств;

4. строгий контроль за осуществлением сотрудниками технологических процессов (готовка, разделка, укомплектование бортового питания) в средствах индивидуальной защиты;

5. соблюдение на объекте дезинфекционного режима;

6. комплектование бортового питания в одноразовую посуду (ланч-боксы, касалетки, столовые приборы), по прибытию в аэропорт назначения использованную посуду утилизировать», — отмечается в постановлении.

Отдельно уточняются правила для руководителей отделов санитарно-карантинного контроля городов Нурсултан и Алматы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

«(…) обеспечить:

1. проведение бесконтактной термометрии всех пассажиров и членов экипажа в зоне вылете при посадке;

2. проверку наличия справки о прохождении теста на COVID-19 в зоне вылета при посадке;

3. в случае выявления лиц, с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), препроводить пассажира в изолятор аэровокзала, с соблюдением мер предосторожности по недопущению возможного заражения», — резюмируется в постановлении.