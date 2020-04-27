Профильный комитет сената РК передал законопроект о мирных собраниях на рассмотрение палаты

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Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената парламента Казахстана передал проект закона «О мирных собраниях» на рассмотрение палаты, сообщила пресс-служба сената.

«В сенате состоялось расширенное заседание комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам под председательством Владимира Волкова. На нем были рассмотрены законопроекты «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». (…) Документы переданы на рассмотрение палаты», — сообщили в сенате в понедельник.

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