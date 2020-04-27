По Т1 млн получат ветераны ВОВ к 75-летию Победы в Нур-Султане

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — По Т1 млн получат ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Нур-Султане, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Нур-Султане участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по Т1 млн. На сегодняшний момент в столице проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении в понедельник.

Кроме того, единовременные денежные выплаты получат и труженики тыла, жены умерших инвалидов и участников ВОВ, а также все лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ.

«В частности, предусмотрены единовременные денежные выплаты лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – по Т75 тыс. (405 человек), приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, в том числе семьям погибших военнослужащих, вдовам погибших ветеранов ВОВ в годы войны, труженикам тыла – по Т32,5 тыс. (3529 человек)», — резюмируется в сообщении.