Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Полеты между Алматы и Нур-Султаном возобновятся с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В рамках исполнения поручения главы государства имеется готовность авиаперевозчиков возобновить полеты с 1 мая текущего года между городами Нур-Султан и Алматы.Полеты будут выполняться на ежедневной основе по четыре рейса в день: два рейса – «Эйр Астана», один – «Fly Arystan» и один – «SCAT»», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, продажа билетов будет открыта с сегодняшнего дня и авиакомпании обязуются сохранить их стоимость на уровне, которая была до приостановления рейсов. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации будет рассматриваться вопрос увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов.

Полеты будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, утвержденных главным санитарным врачом на транспорте министерства здравоохранения РК, опубликованными ранее.

Одним из основных является:

— пассажирам необходимо иметь справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом (срок действия справки – 7 дней со дня выдачи);

— использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

— проведение термометрии, социального дистанциирования;

— усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов.

«По требованиям санитарной безопасности рейсы будут выполняться без предоставления бортового питания», — резюмируется в сообщении.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.