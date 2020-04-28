Олигархи и капуста, или Тайна одной заметки

За какие красивые глаза топ-менеджеры того же «Казахмыса» получили для своих предприятий льготы, а производители программного обеспечения, к примеру, не получили?

«Никогда такого не было – и вот опять!» — этот афоризм златоуста российской политики 90-х Виктора Степановича Черномырдина, как никогда, актуален в сегодняшних чрезвычайно-вирусных реалиях. Действительно, ситуация парадоксальная: такого планетарного бедствия, угрожающего не просто глобальной экономике, но и всему установившемуся миропорядку, не случалось, пожалуй, никогда. А ответные действия, предпринимаемые отдельно взятым правительством нашей с вами страны – это как раз из категории «и вот опять»…

В понедельник мы получили от главы государства две новости – хорошую и… не очень хорошую. Начнем, как водится, с хорошей – 11 мая завершится двухмесячный режим ЧП. Об этом Касым-Жомарт Токаев объявил в анонсированном еще в середине прошлой недели очередном обращении к нации. И это, товарищи, правильно, ибо продление чрезвычайщины грозит не только экономическими потерями, но и подскоком до запредельных значений градуса социальной напряженности.

Новость похуже также озвучил сам президент, поручивший правительству и Национальному банку до 11 мая подготовить Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей.

Почему же это плохая новость? Да потому, что из слов президента следует: с первых дней кризиса и по сию пору у кабмина с регулятором никакого стратегического плана не было и нет. В противном случае нам было бы сказано о продолжении реализации заранее подготовленного «плана Б». В отличие от того же Минздрава, противоборство которого с коварным вирусом при всех издержках можно считать успешным и – главное – последовательным, действия социально-экономического блока вызывают закономерные вопросы. И главные из них: как будут спасать экономику? и за чей счет собираются это делать? Новость о том, что в недрах Министерства национальной экономики подготовили свой «план Б», честно говоря, не особо воодушевляет…

Читаем сообщение на официальном сайте премьер-министра: «На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры государственной поддержки системообразующих предприятий РК. В перечень вошли 361 предприятие в сферах строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности».

И понеслась!.. Почему именно эти предприятия? По каким критериям они записывались в «системообразующие»? Зачем поддерживать олигархов вроде Нурлана Смагулова с его автосалонами и «мегами», которые и так на плаву и под которые миллиардер в свое время уже получал нехилые субсидии из того же Пенсионного фонда?

По данным казахстанского бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова, в стране сегодня 1,3 млн. бизнес-субъектов, из которых всего около двух тысяч крупных и средних. А в правительственном «списке Шиндлера» и вовсе менее четырех сотен счастливцев. Правда, пока этот список не утвержден окончательно, и сейчас – к гадалке не ходи! – в кабмин потянулись ходоки, желающие вскочить в последний вагон. Так что, вполне вероятно, итоговое число спасаемых немного подрастет. Но главный вопрос – почему именно они? – повисает в воздухе. За какие красивые глаза топ-менеджеры того же «Казахмыса» получили для своих предприятий льготы, а производители программного обеспечения, к примеру, не получили? Ведь завтра, когда оковы чрезвычайные падут и темницы карантинные рухнут, «вдруг» выяснится: реанимировать по поручению президента программу «Цифровой Казахстан» может быть уже некому. Да и вообще, вряд ли Касым-Жомарт Токаев имел ввиду элитные автосалоны, авиакомпании-монополисты или стройкомпании, возводящие элитное жилье, когда говорил о «локомотивах посткризисного развития экономики», которые надо поддержать. Скажу больше: он вел речь совсем о другом, а именно — о «средних быстрорастущих компаниях с экспортной нацеленностью». Именно они – производители востребованной в том числе на внешних рынках продукции того же сельского хозяйства, пищевой и в целом перерабатывающей промышленности, других сфер реальной экономики – должны стоять во главе очереди за господдержкой.

Но пока такого расклада ничего не предвещает. Напротив, сейчас давление на Дедов Мазаев из МНЭ возрастет многократно: за пределами системообразующей лодки остается еще немало жаждущих государственного призрения «зайцев». При том, что все прекрасно знают, откуда, так сказать, уши растут. Ведь с 2008-2009 годов, когда власть отечески «вылавливала» из водоворота захлебывавшиеся банки, мы помним – это были «кого надо» банки.

И теперь все повторяется: стройкомпании, добывающие предприятия, автодилеры принадлежат не чужим власти людям, Эти зайки-олигархи давно вошли во вкус, поедая государственную «капусту», а некоторые и вовсе на ней выросли. Главное – непонятны критерии отбора пассажиров лодки. Кто и как определяет, что именно эти отрасли и конкретные предприятия пострадали от кризиса больше остальных?

Отдельная тема – нефтедобывающие компании. Сегодня для большинства из них многолетнее пребывание в зоне комфорта закончилось. Попадет ли низкорентабельная нефтедобыча в спасительный перечень льготников? Если да, то мы снова услышим «плач Ярославны» про жидкий суп и мелкий жемчуг от остального «реального сектора», в противном же случае «малым» нефтяникам придется консервировать месторождения и увольнять рабочих. А это чревато новыми волнениями на «диком западе, где «прописана» вся казахстанская нефтянка. Такой сценарий властям, понятное дело, совсем не улыбается… Выход один – предоставить таким добытчикам льготы по основному для отрасли налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).. Однако. с трудом верится в то, что наши фискалы успеют сделать это за две недели до президентского дедлайна — 11 мая. К тому же, при сегодняшней мировой цене бочки нефти $ 20- 25 себестоимость ее добычи на некоторых месторождениях достигает $ 60, что вовсе обесценивает всю затею. А ведь нефть – та самая системообразующая отрасль…

Короче, подготовленный в правительстве план спасения утопающих смахивает на Тришкин кафтан – совсем без него не обойтись, но и на всех жаждущих не натянуть. Если, конечно, не воспользоваться рецептом героя культовой комедии Эльдара Рязанова «Гараж». Напомню для тех, кто забыл: персонаж Георгия Буркова предлагал «выкинуть из списка к чертовой бабушке всех блатных». А их у составителей нашего реестра поболее, чем у членов гаражного кооператива «Фауна». «Из 360 предприятий в списке 218 это строительные компании основной деятельностью которых является строительство элитного жилья. Причем 80 компаний принадлежат одному лицу». – говорится в заявлении союза промышленников и предпринимателей EL TEREGI.

Только вряд ли на это хватит политической воли даже у президента Токаева. Никогда такого не было – с чего ж опять?

…В понедельник вечером на сайте сената парламента появилась новость под заголовком «Сенаторы не согласны со списком системообразующих предприятий, готовят предложения с новыми подходами к отбору компаний для господдержки» — о совещании в верхней палате. в ходе которого сенаторы призвали «не торопиться» с утверждением списка. «Пока нет четкого механизма и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена» — заявила спикер сената Дарига Назарбаева. Однако, вскоре сообщение таинственным образом исчезло с парламентского сайта (скриншот имеется в распоряжении редакции ZONAKZ). Похоже, до 11 мая предстоит еще не один суровый бой за государственную «капусту».

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