Реестр системообразующих компаний формируется в Казахстане – Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — Реестр системообразующих компаний формируется в Казахстане, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников. Более 1,6 млн граждан и 11,5 тыс. субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более Т360 млрд. (…) Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат, формируется реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Глава государства отметил, что малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении.

«Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около Т1 трлн. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам», — проинформировал Токаев.