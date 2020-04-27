Некоторые страны используют коронавирус для преследования журналистов – ООН

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Некоторые страны используют коронавирус для преследования журналистов, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Некоторые страны используют вспышку нового коронавируса, чтобы ограничить потоки информации и заглушить критику в свой адрес. Свободная пресса важна во все времена, но сегодня, в дни пандемии, когда столько людей находятся в изоляции и опасаются за свое здоровье и экономическое положение, мы полагаемся на нее более, чем когда-либо. Проверенные и достоверные источники информации – наш спасательный круг», — сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, своими заявлениями некоторые политические лидеры мешают журналистам работать и создают угрозу их безопасности.

«По данным Международного института прессы, с начала пандемии зафиксировано более 130 нарушений в отношении работы прессы, включая более 50 случаев цензуры и ограничения доступа к информации. Около 40 журналистов по всему миру арестованы за критику мер, принятых властями в связи с пандемией, или за выражение сомнения в правдивости официальных данных о распространении болезни», — добавила Верховный комиссар ООН.

Она считает, что «реальное количество арестов, скорее всего, намного выше».

«Поступают сообщения об исчезновении журналистов после публикаций критических статей, а также о закрытии средств массовой информации. Сейчас не время возлагать вину на глашатая, человека, донесшего новость. Вместо того, чтобы угрожать журналистам и бороться с критикой, государства должны способствовать развитию конструктивного диалога о пандемии и ее последствиях. Люди имеют право участвовать в принятии решений, от которых будет зависеть их жизнь, а свободная пресса является посредником в этом процессе», — сказала главный правозащитник ООН.

Кроме того, напомнили в ООН, независимая пресса предоставляет трибуну медикам и другим специалистам, которые делятся информацией и экспертным мнением по вопросам, волнующим население.

При этом Верховный комиссар также выразила опасения в связи с «опасной эпидемией дезинформации», о которой уже предупреждал Генеральный секретарь ООН, и отдала должное журналистам, которые тщательно проверяют факты и стараются развеять мифы.

«Роль журналистов в борьбе с пандемией трудно переоценить. В отличие от сотрудников других жизненно необходимых служб, которых, к сожалению, сейчас не оградить от опасности, угроз, с которыми сталкиваются сотрудники прессы, вполне можно избежать. Просто необходимо защитить их от преследований, давления, арестов и цензуры», — подчеркнула Бачелет.