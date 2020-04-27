Токаев: Казахстан вступает в новую фазу своего развития, мы будем жить в новой реальности

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Казахстан вступает в новую фазу своего развития, страна будет жить в новой реальности, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

По его словам, в целом уже сейчас нужно готовиться к посткризисному периоду.

«Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», — добавил Токаев.