Алматинцам разрешили выходить на придворовые территории в дневное время

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Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Алматинцам разрешили выходить на придворовые территории в дневное время, сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«При вынесении постановления, которым регламентируется нахождение жителей жилых домов на придворовых территориях, мы его со всех сторон обсудили. Самый главный вопрос: с какого времени и по какое время можно находиться на придворовых территориях. Решение – с 5.00 до 21.00», — сказал Бекшин на брифинге во вторник.

По его словам, будет осуществляться ежедневная очистка, дезинфекция малых архитектурных форм на игровых площадках, скамеек.

«А также оповещение населения через доски объявлений о правилах поведения на придворовых площадках», — добавил Бекшин.

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