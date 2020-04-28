Приезжающие сюда из дальнего зарубежья иностранцы бывают немало удивлены пестрым этническим, расовым и языковым составом здешнего населения

Издающаяся в Белграде на латинице сербская газета Danas опубликовала статью своего корреспондента Бранко Васильевича под названием «Kazahstan: Bitlsi među jabukama» — «Битлы среди яблок».

В предисловии к ней говорится так: «Русские покорители Западной Сибири нашли подходящее для закладки строительства города место неподалеку от западной границы Китая, в долине семи рек, которые стекают с горного хребтов Тянь-Шаня в плодородные степи».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Место в Семиречье, как сообщалось в направлявшихся в столицу реляциях, изобиловало водой, плодородными землями и — яблоками.

Казаки дали этому городскому поселению имя «Верный» с тем, чтобы подчеркнуть свою лояльность императору. Потребовалось около семидесяти лет для того, чтобы привести название города в соответствие с природой, то есть с яблоками: Алма-Ата. И настолько – чтобы он обрел свое сегодняшнее название: Алматы («Яблочный»).

Мне не верится, что бывает настолько этнически смешанное население, какое есть в Алматы. Казахи, киргизы, уйгуры и китайцы были здесь издавна. Российская империя привела сюда русских и украинцев, а Советская — еще немцев и татар; есть также корейцы».

Верненская крепость появилась в 1854 году. Со временем она превратилась в город Верный, который 5 февраля 1921 года был в рамках политики коренизации переименован в Алма-Ату по старинному названию местности: «Алматы» — «Яблоневое». В то время этот город и область, центром которой он являлся, входили в Туркестанскую автономию (Туркестанская АССР) в составе РСФСР. Собственно Казакская автономия (Казакская АССР) тогда тоже существовала и также находилась в составе Советской России. И она в тот период, что примечательно, еще не имела отношения к городу, впоследствии ставшему ее столицей постольку, поскольку нынешние области Южного Казахстана в тот период входили в состав Туркестанской АССР и управлялись из Ташкента. При состоявшемся в 1924 году среднеазиатском национально-территориальном размежевании они отошли к Казакской АССР, которая была в феврале 1936 года переименована в Казахскую АССР, а в декабре 1936 года преобразована в Казахскую Советскую Социалистическую Республику.

Алма-Ата же сделалась столицей объединенного Казахстана еще в 1927 году. В 1993 году после обретения Казахстаном государственной независимости Алма-Ате вернули название, упоминавшееся, как сейчас утверждается, в исторических документах, — Алматы. Но следует отметить то, что и во времена СССР название города на казахском языке звучало именно, как Алматы, а не как Алма-Ата.

Приезжающие сюда из дальнего зарубежья иностранцы бывают немало удивлены пестрым этническим, расовым и языковым составом здешнего народа. Представители Запада ожидают увидеть тут, у самых границ с Китайской Народной Республикой, город с населением, состоящим из одних только людей восточноазиатского типа. Выходцы же с Ближнего Востока надеются — исходя из того, что Казахстан является частью Уммы (мусульманского мира), растянутой непрерывной широкой географической полосой от Марокко до Туркестана, — встречать здесь по большей части таких лиц, которые внешне были бы похожи на них самих.

И по приезду сюда и те, и другие удивляются тому, как же сильно они заблуждались в отношении расового и этнического состава живущего здесь народа. Они бы еще больше удивились, если бы узнали о том, что Алматы всего пять десятилетий назад представлял собой — по этническому составу своего населения – русско-европейский город. Согласно данным проведенной в 1970 году советской переписи, доля проживавших тогда здесь местных казахов не превышала 10 процентов. Сейчас национально-демографическая картина в Алматы изменилась. Доля казахов выросла до 60 процентов, русских – сократилась до 25 процентов. И все же Алматы продолжает восприниматься в качестве весьма пестрого по этническому, расовому и языковому составу своего населения города.

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