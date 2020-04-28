Более 1 тыс. сел РК не обеспечат широкополосным доступом к интернету в 2020 году – МЦРИАП

Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 1 тыс. сел Казахстана не обеспечат широкополосным доступом (ШПД) к сети интернет в 2020 году, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Необеспеченными к концу 2020 года останутся только 1178 сел, но там в общей сложности проживает не более 130 тыс. человек. Считаем целесообразным обеспечение ШПД оставшихся сел проводить с учетом урбанизации и регионального развития территорий, дать соответствующие поручения акимам совместно проработать данный вопрос с нашим министерством», — сказал Жумагалиев на заседании правительства во вторник.

Вместе с тем, по его словам, сейчас в стране реализуется два крупных проекта, по итогам реализации более 5 тыс. сел получат ШПД к интернету к концу 2020 года.

По данным МЦРИАП, первый проект – это строительство оптоволоконных линий связи (ШПД ВОЛС). АО «Казахтелеком» и консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» должны довести «оптику» в 1250 сел до конца текущего года. При этом, по состоянию на 20 апреля, «оптика» доведена уже до 637 аулов.

«Строящаяся инфраструктура в рамках этого проекта позволяет реализовывать второй проект, по которому все села, в которых проживает 250 и более человек, будут обеспечены широкополосным доступом к интернету по технологии 3G/4G. Реализацией этого проекта занимаются совместно три оператора – АО «Кселл», ТОО «Мобайл телеком-сервис», и ТОО «Кар-Тел» в рамках подписанного с МЦРИАП меморандума. Таким образом, около 600 тыс. сельчан получат доступ к скоростному мобильному интернету до конца 2020 года», — добавил Жумагалиев.