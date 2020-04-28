«Госкомиссия по поручению Главы государства рассмотрела смягчение режима карантина». «Политические разборки можно было отложить на потом». «Список предприятий, которым планируется оказать господдержку возмутил гражданское сообщество»

Сетевой Казахстан 28 апреля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Госкомиссия по поручению Главы государства рассмотрела смягчение режима карантина» — Под председательством Премьер-министра РК Аскара МАМИНА проведено очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК. 1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований. 2. Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами. 3. Принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Политические разборки можно было отложить на потом» — И когда речь идет о фигурах вроде Ильяшева и Шураева, государство оказывается в этой ситуации перед сложным выбором: если дать силовикам возможность довести дело до конца, они смогут ее использовать в своих интересах. Есть и другой нюанс: без соответствующего информационного сопровождения любые подобного рода кампании будут негативно восприняты в обществе. Какое бы ни было отношение к Ильяшеву или Шураеву, при проведении не совсем понятных арестов в условиях карантина и чрезвычайного положения, негативно сказывается на имидже власти. Да, теоретически можно говорить об опасности высказываний того и другого, но, поверьте, есть и другие способы противодействия – медийные, политические и т.д. А аресты, на мой взгляд, тем более, сейчас, когда в парламенте рассматривается пакет законов о либерализации политической системы, негативно влияют на имидж государства. Если же в этих делах есть другая составляющая – неплохо было бы ее озвучить.

365 INFO . KZ . «Демографическая политика Казахстана ориентирована на создание новых рабочих мест» — Аналитик Центра ГЧП Дидар АРЫСТАН считает, что демографическая политика Казахстана ориентирована на создание новых рабочих мест. Программа «Енбек 2017-2021» и последний пакет антикризисных мер в связи с коронавирусом предполагает создание продуктивных рабочих мест, говорит он.

EXCLUSIVE . KZ . «Сенаторы против» — Депутаты Сената РК выступили против подготовленного Списка системообразующих предприятий, которым будет оказана господдержка. Сенаторы не согласны со списком системообразующих предприятий и готовят предложения с новыми подходами к отбору компаний для господдержки — сообщает сайт Сената Парламента. «Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на покрытие внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, всё, время сейчас другое », — подчеркнула Дарига НАЗАРБАЕВА.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Карантин обнажил размеры реальной нищеты в Казахстане» — По данным Минтруда и соцзащиты, на 23 апреля в Казахстане назначено 4 млн 146 тыс. соцвыплат в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения, из них за первый месяц – 3 млн 727,5 тыс., за второй месяц – 418,5 тыс., сообщили в пресс-службе МТСЗ РК. Всего подали 8 млн 21 тыс. граждан. Экономически активного населения в Казахстане — 9.2-9.5 млн человек. То есть у нас 8 млн человек недовольны своим положением. Да, вероятно часть людей подали просто или кто-то захотел разбогатеть на 42.5 тысяч тенге. Допустим, таких 1 млн человек. Значит недовольных — 7 млн человек. 38% страны считает себя бедными.

MATRITCA . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, внештатный советник президента Казахстана по экономическим вопросам – «Комментарий по списку системообразущих предприятий» — После того, как помогли МСБ, крупный бизнес обратился в НПП и МНЭ с просьбой и им помочь, дальше формировался предварительный список. Те, кто просил, изначально дали список своих компаний, из которых и сформировался предварительный список. Далее МНЭ на Госкомиссии передало список другим госорганам, чтобы они связались с отраслевыми ассоциациями и предложили свои списки. В ходе этого процесса список утек в сеть, будто уже этот список утвердили, якобы хотят помочь своим. В общем, никакой проблемы нет, просто идет рабочий процесс, и немного хромают коммуникации со стороны ведомств.

TIME . KZ . «Поддержка для избранных?» — Список предприятий, которым планируется оказать господдержку в посткарантинный период, возмутил гражданское сообщество. Выступая в минувшую пятницу на заседании госкомиссии по модернизации экономики, министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ представил проект реестра системообразующих предприятий страны, которым будет оказана господдержка. По его словам, в список вошла 361 компания. Представители гражданского общества возмущены тем, что поддержка будет оказана только 361 предприятию, причем явно не самым бедным.

«Банковская тайна» — В начале апреля клиенты Tengri Bank узнали, что введены ограничения на переводы и снятие средств с их личных карт и депозитов. Десятки тысяч казахстанцев всерьез опасаются, что не смогут забрать свои накопления. Наш корреспондент выяснил, из-за чего возникли эти проблемы. Одним словом, ситуация в Tengri Bank действительно непростая. Но вот только коронавирус и карантин тут ни при чем.

«Тоска солёная» — Жители массива “Коктем” в Мангистауской области страдают от грунтовых вод. Некогда утопавший в зелени микрорайон постепенно превращается в унылую безжизненную пустошь. Всему виной — горе-строители, нарушившие дренажную систему.

LITER . KZ . «Помог ли коронавирус природе Казахстана. Обзор экологической ситуации в стране» — Коронавирус внес коррективы буквально во все сферы жизни. Экология — не исключение. Стоило предприятиям прекратить деятельность, а людям — уйти на карантин, как природа вокруг начала преображаться. Во многих городах Казахстана улучшилось состояние рек и воздуха. Как карантинные меры пошли на пользу природе Казахстана. В Алматы с введением режима чрезвычайного положения и карантина на 80% уменьшился транспортный поток, жители города находятся в изоляции, все предприятия и организации за исключением тех, чья деятельность связана с жизнеобеспечением и здоровьем населения, не работают. Все вышеперечисленные меры показали улучшение качества атмосферного воздуха. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе упала в среднем на 1,5-2 раза.

ZAKON . KZ . «Студентка из Атырау рассказала о перенесенном коронавирусе» — Первая выздоровевшая от коронавируса атыраучанка дала интервью. Айкоркем КУСЕСОВА обучается в Ванкувере (Канада). Из-за коронавируса университет закрылся. По прибытии в Атырау ее изолировали, так как у одного из пассажиров подтвердилась коронавирусная инфекция — Сначала были боли в животе, горчило во рту. Но врачи успокоили, сказав, что это нормально в моем состоянии. В палате нас было трое. Один мучился сухим кашлем, другой потерял вкусовые ощущения и обоняние. Врачи окружили нас ежедневной заботой… Коронавирус – страшная реальность, и эта опасность подстерегает нас.

AZATTYQ . ORG . «Протащить закон о протестах, когда против него невозможно протестовать» — На днях мажилис Казахстана принял во втором чтении и передал на рассмотрение в сенат поправки к закону о мирных собраниях. Этому законопроекту предшествовало множество обещаний властей учесть рекомендации международного сообщества и надежды граждан и предоставить казахстанцам реальную возможность выходить на различные акции, будь то пикеты, митинги или марши. На прошлой неделе 25 правозащитных организаций разных стран направили письмо на имя президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Они заявили, что проект закона по-прежнему не отвечает международным стандартам, содержит необоснованные ограничения и должен быть направлен на экспертизу в ООН и ОБСЕ.

CARAVAN . KZ . «“Бомба” под ногами: в презентованных с помпой домах в Алматы начались ЧП» — Высокопоставленные гости, обряд с ленточкой, овации… Так в 2014 – 2015 годы презентовали дома по улице Макатаева, построенные в рамках госпрограммы по сносу ветхого жилья в Алматы. Недолго музыка играла: после новоселья в квартирах дома № 5а стали лопаться трубы системы отопления. Алматинцам доставались квартиры, в которых насквозь промерзали стены, не работала система вентиляции или всё жизненное пространство съедал плесневый грибок.

«Откровение курьера: народ объедается фастфудом» — В эпоху карантина в топе самых востребованных на рынке труда оказалась работа курьера. За прошедший месяц услуги доставщика стали неотъемлемой частью жизни казахстанцев. Сегодня на всех углах говорится о том, что это – профессия будущего. Возможно, а пока быть гонцом – значит иметь статус полезного и нужного для общества специалиста, стабильный заработок и разрешение на передвижение по городу. Каково это – исполнять желания людей? Мне удалось откровенно поговорить с двумя алматинскими курьерами, которые на правах анонимов поделились особенностями своей работы.

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