Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 2982, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждено 2982 случая», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.15 28 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 32 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Алматы (16), в Атырауской (четыре), Карагандинской (три), Павлодарской (четыре), Актюбинской (четыре) и Кызылординской (один) областях.