Структуру генпрокуратуры готовятся пересмотреть в Казахстане

Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Структуру генеральной прокуратуры готовятся пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, в составе главного надзорного органа могут появиться департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий и департамент по работе с обращениями и делопроизводству, а управление по обращениям и делопроизводству и центр правоохранительных услуг намерены из структуры генпрокуратуры исключить.

Вместе с тем, управление координации нормотворческой деятельности планируют переименовать в департамент.

«В целях повышения эффективности работы и устранения дублирующих функций на центральном уровне образуются три департамента. При этом число структурных подразделений не увеличивается. В частности, проект указа предусматривает объединение Центра правоохранительных услуг (на правах департамента) и управления по обращению и делопроизводству в один департамент, образование нового департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, а также преобразование управления координации нормотворческой деятельности в одноименный департамент», — сообщил в пояснительной записке к проекту поправок генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

По его словам, предлагаемые изменения в структуре центрального аппарата «в полной мере соответствуют принципу вертикального подчинения, заложенному в законе Республики Казахстан «О прокуратуре», и не меняют функциональных направлений и задач органов прокуратуры».

«Принятие проекта указа не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий и не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета», — добавил Нурдаулетов.