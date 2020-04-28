КНБ заявил о растущих объемах изготовления и сбыта синтетических наркотиков в Алматы

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о неуклонном росте объемов изготовления и сбыта синтетических наркотиков в Алматы, передает корреспондент агентства.

«В последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и сбыта на территории Алматы наркотиков синтетического происхождения. В частности, за последнее время ДКНБ по Алматы пресечено 16 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 9 кг психотропных веществ и 986 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность трех подпольных нарколабораторий. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 13 человек», — сообщили в пресс-службе КНБ во вторник.

В комитете добавили, что ДКНБ Алматы при координации городской прокуратуры пресечена противоправная деятельность наркогруппировки, причастной к сбыту синтетических наркотиков в городе.

«16 апреля 2020 года в процессе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ при сбыте около 300 граммов синтетических наркотиков задержан житель Алматы «С». По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается», — уточнили в КНБ.