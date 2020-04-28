Сенаторы указали госкомиссии на негативный резонанс из-за господдержки 361 предприятия РК

Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Сенаторы указали государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте РК на негативный резонанс из-за государственной поддержки 361 предприятия Казахстана, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Заместитель председателя сената парламента РК Аскар Шакиров принял участие в очередном заседании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК. На совещании представители обеих палат парламента выразили общую позицию по вопросу разработки реестра системообразующих предприятий в качестве объектов государственной поддержки. Выступая на заседании, вице-спикер сената обратил внимание членов госкомиссии на то, что список из 361 системообразующего предприятия вызвал негативный резонанс в обществе, и ряд представителей бизнес-сообщества сделал по нему соответствующие заявления в СМИ», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Шакиров также сообщил, что в сенате состоялось совещание по вопросам стимулирования бизнеса в период восстановления экономики и посткризисного развития.

«В контексте поддержки отраслей экономики была высказана необходимость установления выверенных критериев отбора предприятий. По данному вопросу премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в настоящее время перечень системообразующих предприятий находится в стадии разработки, и предложил депутатам обеих палат парламента принять участие в этой работе», — добавили в сенате.