Порядка 160 тыс. человек зарегистрированы для получения помощи по коммуналке в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка 160 тыс. человек зарегистрированы для получения помощи по коммуналке в 15000 тенге в Нур-Султане, сообщил заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

«На сегодняшний день порядка 160 тыс. человек зарегистрированы (для получения помощи на оплату коммуналки – КазТАГ)», — сказал Бахтияр Макен на брифинге во вторник.

По его словам, сегодня на заседании оперативного штаба принято соответствующее решение – о порядке выплаты компенсации 15 000 тенге за комуслуги.

«О решении мы расскажем завтра в СМИ. Потому что если сейчас массово распространим, то все начнут бегать», — пояснил Макен.