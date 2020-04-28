Пропускать на дачу больше трех членов одной семьи в одной машине обещают власти Алматы

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пропускать на дачу больше трех членов одной семьи в одной машине пообещал заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Что касается нахождения в машине более трех человек, тут тоже сотрудники департамента полиции, которые работают как на блокпостах внутри города, так и на внешнем периметре, они будут с пониманием относиться к каждой отдельно взятой ситуации. Если это члены одной семьи, почему бы не пропустить? И они имеют все документы на дачу. Я думаю, наши полицейские с пониманием отнесутся и пропустят», — сказал Кожагапанов на брифинге во вторник.