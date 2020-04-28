Более 2 тыс. человек подверглись административным наказаниям за время карантина – ДП Алматы

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Алматы. 28 апреля КазТАГ – Владимир Радионов. Более 2 тыс. алматинцев подверглись административным наказаниям за время карантина, сообщил начальник департамента полиции (ДП) Алматы Канат Таймерденов.

«С начала карантина сотрудниками полиции были предприняты меры на упреждение нарушений, в первую очередь, чтобы горожане не выходили без надобности на улицу. Но тем не менее, такие факты регистрировались, более того, люди отмечали дни рождения, иные мероприятия в массажных салонах, караоке-клубах, эти факты освещались в СМИ. В итоге в отношении 1965 человек были составлены административные протоколы, из них 577 привлечены к адмответственности в форме временного содержания, 1054 — штрафов, 304 получили предупреждения», — сказал Таймерденов на брифинге во вторник.

Также он добавил, что в отношении 390 человек были составлены протоколы за обход блокпостов на границе города, из них 169 подвергнуты административному аресту.

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